"Nicht stolz drauf": Bayern-Trainer Flick entschuldigt sich nach Streit mit Salihamidzic

Damit soll das Thema auch abgehakt sein, hofft Hansi Flick! Der Trainer des FC Bayern entschuldigte sich am Freitagmittag nach seinem verkündeten Friedensschluss mit Hasan Salihamidzic noch einmal öffentlich für eine überzogene Aussage gegen den Sportvorstand. Ihm sei - auch unter der großen Anspannung einiger Corona-Fälle beim deutschen Rekordmeister in der jüngeren Vergangenheit - aus der Emotionalität heraus ein Satz gegen Salihamidzic herausgerutscht, "auf den ich nicht stolz war und der mir leid tut" .

Der Grund für seinen Ausrutscher soll in der angespannten Lage nach der Klub-WM gelegen haben. "Nach der Klub-WM hatten wir vier Corona-Fälle. Ich glaube, dass die Situation für alle angespannt war. Aus der Emotionalität heraus ist mir auch ein Satz herausgerutscht ", schilderte der Trainer des FC Bayern.

Diese Sache und jüngste Meinungsverschiedenheiten seien aber nach einer Aussprache am vergangenen Mittwoch inzwischen ausgeräumt und "vergessen", wie Flick sagte. Alle im Verein würden es verdienen, "dass Ruhe einkehrt". Es sei wichtig, dass Salihamidzic und er als Führungskräfte im Sinne des Vereins funktionieren würden.

Flick will nach vorn schauen

"Wir haben uns die Hand gegeben", berichtete Flick. Sie würden nun beide nach vorn schauen und "die Dinge in die richtige Bahn lenken. Wir werden alles dafür tun, um erfolgreich zu sein. Die Sache muss vorbei sein", sagte Flick. Zwischen Sportvorstand und Trainer kam es in der Vergangenheit immer mal wieder zu Reibereien. Auch in Kaderfragen sind sich Salihamidzic und Flick bisweilen uneinig.