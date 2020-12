"Nicht unsere beste Leistung": Stimmen zu RB Leipzigs Arbeitssieg bei Hoffenheim

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel

Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Wenn wir uns das Spiel von heute ansehen, dann ist es sehr wichtig, dass wir die Null gehalten und hinten alles richtig gemacht haben. Vorne kann man auch mit einem Tor gewinnen, wenn hinten die Defensive so stabil steht. Aber es war definitiv nicht unsere beste Leistung. Ich denke nicht, dass es ein schönes Spiel war. Hoffenheim hat sehr gut gegen den Ball gespielt, war sehr aktiv in der Abwehr. Deshalb sind wir in der ersten Hälfte auch nicht gut ins Spiel gekommen. Wir haben viele Fehler im Spiel mit dem Ball gemacht, waren etwas hektisch. Aber in der zweiten Halbzeit war das Spiel etwas offener, und das Team, das den ersten Treffer erzielt hat, hatte die beste Chance auf den Sieg." ©