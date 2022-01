"Würde nicht sagen, dass sie verletzt sind": Rangnick erklärt Verzicht auf Ronaldo und Sancho

Seit Anfang Dezember ist Ralf Rangnick bei Manchester United im Amt, am Montagabend (20.55 Uhr, live bei DAZN) gibt der 63-Jährige bei der Partie gegen Aston Villa sein Debüt im FA Cup. Zwei große Namen fielen vor Spielbeginn durch ihre Abwesenheit auf dem Aufstellungsbogen auf: Cristiano Ronaldo und Jadon Sancho.

Rangnick beruhigte die Sorge um die beiden Superstars jedoch schnell. "Sie haben Probleme. Ich würde nicht sagen, dass sie verletzt sind, aber sie haben muskuläre Probleme", erklärte der Übungsleiter dem vereinseigenen TV-Sender. "Ich habe gestern vor dem Training mit Cristiano gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er in den Tagen ein paar Probleme hatte. Kleine Probleme, aber am Ende haben wir entschieden, dass es keinen Sinn macht, Risiken in einem Spiel zu nehmen, das leicht 120 Minuten dauern kann."