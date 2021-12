Nichteinladung von Martin Schulz zur Sport-Gala zieht Kreise: "Nur wer bellt, bekommt ’ne Wurst"

Leipzig. Er hatte im August in Tokio seinen Paralympics-Triumph von 2016 wiederholt und vier Wochen später seinen neunten Europameistertitel in Folge errungen. Bei der Wahl zu den nationalen Paraathleten des Jahres kam er auf Rang drei, bei der gesamtdeutschen Sportlerwahl auf Rang 18. Doch eine Einladung zur Sport-Gala am vierten Advent in Baden-Baden hatte der Leipziger DHfK-Triathlet Martin Schulz nicht erhalten, obwohl trotz der Corona-Beschränkungen 250 Gäste im Kurhaus dabei sein konnten. Der entsprechende SPORTBUZZER-Bericht hat vor allem in Leipzig Unverständnis und zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Als erste Sportlerin hatte die Kanuslalom-Olympiadritte Andrea Herzog (LKC) von einer „Schande“ gesprochen.

