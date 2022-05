"Empfinde nichts als Respekt": Real-Star Toni Kroos lobt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp

Ex-Weltmeister Toni Kroos hat vor dem Champions-League -Finale seines Vereins Real Madrid gegen den FC Liverpool dessen Trainer Jürgen Klopp in höchsten Tönen gelobt. "Seine Arbeit ist überragend, und er ist auch ein überragender Botschafter für Deutschland, finde ich. Er hat Erfolg, kommt mit seiner Art super an - ich empfinde wirklich nichts als Respekt für ihn", sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler im Interview der Bild am Sonntag.

Schon als Klopp noch Trainer des 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga war, habe er ihn auf dem Zettel gehabt, weil die Mannschaft schon in der 2. Liga so einen guten Fußball gespielt habe. "In Dortmund war es sowieso grandios, was Klopp gemacht hat, und in Liverpool hat er eine absolute Weltklassemannschaft geschaffen", sagte Kroos. Real Madrid und der FC Liverpool spielen am 28. Mai in Paris um den Titel in der Champions League.