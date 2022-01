Nichts Neues bei Lok Leipzig gegen Auerbach: Ziane schießt die Blau-Gelben zum Sieg

Zielstrebig und spielfreudig besiegten seine Schützlinge den Tabellenletzten VfB Auerbach 1:0 und klettern auf Platz drei. Eingeleitet wurde der vierte Sieg in Folge wie so häufig in dieser Spielzeit von Djamal Ziane. In der 28. Minute packte Mike Eglseder im Halbfeld den Zirkel aus, die Flanke des Innenverteidigers zeichnete einen perfekten Halbkreis, eine wissenschaftlich fundierte Planetenumlaufbahn, eine Bilderbuch-Bananenflanke auf den Kopf des Mister-1:0 Ziane. Dessen siebtes Kopfballtor von insgesamt fünfzehn Buden in dieser Saison ist auch das zehnte erste Tor einer Partie. Schon im Hinspiel in Auerbach gewannen die Probstheidaer durch ein Kopfballtor von Ziane.