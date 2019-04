Nick Huard bleibt bei den Dresdner Eislöwen

Der 28-jährige Kanadier war in der abgelaufenen Spielzeit hinter dem Goldhelm zweitbester Punktesammler, erzielte in insgesamt 65 Spielen 81 Punkte (37 Tore, 44 Assists). Huard, der 2017 direkt aus der ECHL von den Cincinnati Cyclones an die Elbe gewechselt war, hatte im Sommer nach einer eher durchwachsenen ersten Spielzeit erst als Ersatz für den erkrankten Wade MacLeod ein Vertragsangebot erhalten, konnte mit einer starken Leistung das Vertrauen rechtfertigen und geht nun in seine dritte Saison bei den Blau-Weißen.