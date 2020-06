"Stolz, dass ich so weit bin": Bremens Niclas Füllkrug vor der Rückkehr auf den Platz

„Es war wirklich keine leichte Verletzung, bei der ich Rückschläge verkraften musste", sagt Füllkrug im Interview mit "werder.tv". In der Reha habe er mehrmals über die Grenze hinausgehen müssen. "Ich bin stolz, dass ich bereits jetzt wieder auf so einem Stand bin“, sagt der 27-Jährige nun und ist sich sicher: „Das Comeback wird etwas ganz Besonderes!“

Wäre Corona nicht gewesen, Füllkrug wäre in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz gekommen. Nun neigt sich sein Leidensweg nach mehr als acht Monaten Schufterei in der Reha dem Ende entgegen.

Es passierte im Training. Nach einem Zweikampf sank Niclas Füllkrug schreiend zu Boden. Ende September 2019 war das. Drei Monate nach seinem Wechsel von Hannover 96 zu Bundesligist Werder Bremen zog sich der 27-jährige Angreifer einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss am linken Knie zu.

VfR 06 Döhren darf nicht in der Bundesliga spielen: "Drohen vor die Hunde zu gehen"

Am 4. Juni hat Füllkrug zusammen mit Ömer Toprak die Rückkehr ins Mannschaftstraining gefeiert. Ein Einsatz drei Tage später gegen den VfL Wolfsburg (0:1) kam zu früh, am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Paderborn wird der bullige Angreifer aus Ricklingen in den Kader zurückkehren.

Für Kohfeldt ist Füllkrug "eine Alternative von der Bank"

„Ich will den Druck nicht auf seine Schultern packen und sagen: Endlich kommt der Messias wieder. Er wird nur eine Alternative von der Bank sein, mehr nicht“, sagt sein Trainer Florian Kohfeldt. „Aber als spielstarker Boxspieler ist Niclas sicherlich ein Element, das wir so nicht haben. Ich freue mich darauf, seine Mentalität im Kader zu haben.“