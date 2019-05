Waren die Pfiffe gegen Niclas Füllkrug gerechtfertigt? Ihr habt eine klare Meinung! 

Niclas Füllkrug gab am Samstag sein Comeback im Trikot von Hannover 96. Der lange verletzte Stürmer, der im Sommer zum SV Werder Bremen wechselt, wurde kurz vor Schluss eingewechselt. Trainer Thomas Doll wollte dem 26-Jährigen "etwas Gutes tun" und ihm noch einen Einsatz in der HDI Arena ermöglichen.

Video mit Werder-TV - Pfiffe von 96-Fans

Im Nachhinein muss man sich fragen, ob Füllkrug mit der Einwechslung ein Gefallen getan wurde. Denn der Angreifer wurde bei seiner Einwechslung und jedem Ballkontakt gnadenlos ausgepfiffen. Der Wechsel zu Werder Bremen steht nun schon seit über zwei Wochen fest - und doch haben sich die Gemüter noch nicht beruhigt.

Dies dürfte vor allem auch an einem Video liegen, dass Füllkrug kurz nach der Bekanntgabe des Wechsels in Kooperation mit dem SVW aufgenommen hat. In der Rubrik "Butter bei die Fische" wird der gebürtige Ricklinger das ein oder andere Mal in die Bredouille gebracht. Der Entweder-Oder-Fragenkatalog der Kollegen von Werder-TV bringt den 96-Stürmer teilweise ziemlich in Verlegenheit. In den sozialen Medien wurde Füllkrug für dieses Video scharf kritisiert.