Nach Testspielsieg mit Bremen gegen Braunschweig: Ex-96-Profi Füllkrug spricht von "persönlichem Derbysieg" 

Für 96 war es damals der erste Derbysieg nach 19 Jahren - und Füllkrug stieg zum Vereinshelden auf. Im Sommer 2019 entschied sich der heute 27-Jährige dann allerdings für einen Tapetenwechsel und wechselte zu Werder Bremen. Nicht alle 96-Fans waren mit seiner Entscheidung einverstanden. Zudem sorgte ein YouTube-Video auf dem Kanal WERDER.TV , in dem Füllkrug kurz nach der Bekanntgabe seines Wechsels im Format "Butter bei die Fische" Fragen beantwortete, für zusätzlichen Zündstoff. Das Derby-Denkmal erhielt erste Risse...

Wenn Fans von Hannover 96 an Niclas Füllkrug denken, fällt den meisten wohl sein entscheidendes Tor im letzten Derby gegen Eintracht Braunschweig ein. Am 15. April 2017 besiegte 96 den Erzrivalen in der 2. Bundesliga mit 1:0. In der 32. Minute markierte Füllkrug den entscheidenden Treffer der Partie per Kopf nach einem Eckball.

Doch wie es im Leben und auch im Fußball so üblich ist, heilt die Zeit bekanntlich alle Wunden. Über ein Jahr später denkt kaum noch jemand an diese unschönen Momente zurück. Trotz des Wechsels zu Werder hat Füllkrug seine 96-Vergangenheit jedenfalls noch nicht vergessen. Am Sonntagmittag bestritt Bremen sein erstes Testspiel der neuen Saison - und das ausgerechnet gegen den 96-Rivalen Eintracht Braunschweig.

#persönlicherderbysieg

Der Bundesligist schlug den Zweitligaaufsteiger verdient mit 2:0 - was Füllkrug zu einem bemerkenswerten Instagram-Beitrag verleitete. Der Stürmer spricht dort von einem "guten Auftakt" und versieht seinen Post mit dem Hashtag #persönlicherderbysieg. Bei seinen Followern - darunter befinden sich nach wie vor viele 96-Fans - kommt der Post jedenfalls gut an. In den Kommentaren stechen die 96-Vereinsfarben schwarz, weiß und grün heraus. Dazu kommen Textnachrichten wie "Einmal ein Roter, immer ein Roter", "Derbyheld" oder "Im Herzen noch ein echter Hannoveraner".