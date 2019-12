Füllkrug sieht ersten 96-Heimsieg im Stadion - und wird "spätestens nach der Karriere zurückkommen"

„So richtig gefreut“ hat sich der verletzte Werder-Stürmer Niclas Füllkrug (26) über den 3:2-Sieg von Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue: „Endlich wieder ein Heimsieg.“ Zum ersten Mal schaute Fülle nach seinem Wechsel an die Weser in der HDI-Arena vorbei, auch wenn der junge Familienvater mit Ehefrau Lisa (26) und Töchterchen Emilia (vier Monate) in Bremen lebt und spielt, bleibt er „auf immer und ewig im Herzen Hannoveraner“. Füllkrug hält intensiven Kontakt zu Kumpels wie Linton Maina (20) und Marvin Bakalorz (30) und wird „spätestens nach der Karriere zurückkommen“. In der Region hat er neben dem Haus der Schwiegereltern ein Grundstück gekauft, das schließlich noch bebaut werden will.

Besonderes Siegtor im Derby bleibt in Erinnerung

Aktuell laboriert Füllkrug an einem Kreuzbandriss, den er sich im September im Training von Werder Bremen zugezogen hat. Die Verletzung kam für den 26-Jährigen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Bis dahin war er in bestechender Form und überzeugte bei Werder mit zwei Toren und zwei Vorlagen in fünf Pflichtspielen.

Vergangenen Sommer wechselte der Stürmer von Hannover 96 an die Weser. Für die Roten erzielte er in 80 Spielen 24 Tore. Den Fans dürfte vor allem sein Siegtor im April 2017 im Derby gegen Eintracht Braunschweig in Erinnerung bleiben.