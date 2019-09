Niclas Füllkrug kehrt zurück: Hannover 96 testet gegen Werder Bremen

Der nächste 96-Gegner nach der bevorstehenden Länderspielpause ist Arminia Bielefeld (14. September). Vor dem Heimspiel gegen den Zweitligavierten gibt es aber Bundesligafeeling in Hannover – allerdings haben die Fans nichts davon. 96 testet am Donnerstag im Eilenriedestadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Werder Bremen.

Niclas Füllkrug kehrt zurück

Das Gastspiel der Bremer in Hannover ist auch die Rückkehr von Niclas Füllkrug (26). Der Stürmer wechselte vor der Saison für 6,5 Millionen Euro von Hannover nach Bremen und feierte mit Werder am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg in der Bundesliga gegen Augsburg (3:2).

Sein Abschied aus Hannover war damals bitter: In seinem letzten Heimspiel gegen Freiburg (3:0) kam Füllkrug nach langer Verletzung in den letzten Minuten in die Partie und wurde von den eigenen Fans wegen seines Transfers ausgepfiffen.