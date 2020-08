Werder-Manager Baumann erklärt Trainings-Zoff um Füllkrug - Wirbel wegen Auto-Affäre

Die verbale Auseinandersetzung zwischen Werder-Stürmer Niclas Füllkrug und Trainer Florian Kohfeldt während einer Einheit im Trainingslager im Zillertal hat nach Ansicht von Sportchef Frank Baumann etwas mit dem medialen Wirbel um das Auto des Spielers zu tun. "Wenn es keinen direkten Zusammenhang gibt und man dann trotzdem bundesweit in den Schlagzeilen ist, dann ist das keine einfach Situation für jemanden wie Niclas, der eben auch emotional agiert, der sich dann so etwas auch zu Herzen nimmt", erklärte Baumann den Vorfall um Füllkrug bei einem Mediengespräch.

Zuvor hatte die Bild berichtet, dass ein Mitglied des Familien-Clans Abou-Chaker am Steuer des Luxus-Wagens des Stürmers in Berlin gesichtet worden war. Rommel Abou-Chaker und drei weitere Familienmitglieder müssen sich aktuell vor dem Landgericht Berlin wegen schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Rapper Bushido tritt in diesem Prozess als Nebenkläger auf - und zu eben jenem Prozess soll Rommel Abou-Chaker mit Füllkrugs Mercedes AMG S 63 vorgefahren sein. Werder-Sprecher Christoph Pieper erklärte gegenüber der Zeitung, Füllkrug habe den Wagen einem Dritten, "einem guten Bekannten gegeben, der das Leasing-Fahrzeug zurückgeben sollte". Füllkrug werde nun ein ernsthaftes Gespräch mit dem Bekannten führen, heißt es. Der Spieler selbst bestreitet jeglichen Kontakt zum berüchtigten Familien-Clan.