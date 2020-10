DFB-Einsatz für Niclas Füllkrug nach Traumstart? Ex-Werder-Profi Ivan Klasnic: "Hat eine Chance verdient"

Von seinem im Sommer 2019 erlittenen Kreuzbandriss ist im Oktober 2020 nichts mehr zu merken: Niclas Füllkrug ist nach seiner Verletzung in Tor-Laune. In den ersten vier Partien mit Werder Bremen erzielte er bereits vier Treffer. Am 2. Spieltag legte er einen Dreierpack gegen den FC Schalke 04 (3:1) hin und ließ nach der Länderspielpause am 4. Spieltag ein weiteres Tor gegen den SC Freiburg (1:1) nach. Laut Ivan Klasnic könnte der ehemalige Angreifer von Hannover 96 mit solchen Leistungen bei kommenden DFB-Spielen durchaus zum Kader von Joachim Löw zählen.