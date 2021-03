Niclas Pieczkowski wird Nachfolger von Juri Knorr bei GWD Minden

„Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Frank Carstens, in dem er mir dargelegt hat, welche Rolle er für mich in der Mannschaft vorgesehen hat. Zudem passt sein Verständnis von Handball zu meiner Spielweise. Das hat mich letztlich überzeugt. Darüber hinaus kenne ich die Region und habe auch schon mit einigen Spielern zusammengespielt. Ich möchte der Mannschaft durch meine Stärken in Abwehr und Angriff mehr Sicherheit geben. Ich freue mich auf GWD und auf ein neues Kapitel in meiner Handballkarriere", sagt Pieczkowski.