Nico Hülkenberg hadert mit möglichem Formel-1-Aus: "Sehr viel Politik im Spiel"

Rennfahrer Nico Hülkenberg bedauert vor dem möglichen Aus in der Formel 1 seine Fehler der Vergangenheit. „Ich war früher nicht so sozial wie heute, ich habe wenig gesprochen mit den Leuten. Mir hätte es geholfen, wenn ich offener und kommunikativer gewesen wäre“, sagte der 32-Jährige der Süddeutschen Zeitung.

Hülkenberg: "Viele Faktoren, die man nicht in der Hand hat"

Hülkenberg bleiben nun kaum noch Chancen auf einen Formel-1-Stammplatz. „Wir haben geredet, es gab Interesse, aber am Ende sind wir nicht zusammengekommen“, sagte Hülkenberg mit Blick auf ein Engagement bei Haas. Am Geld allein habe es nicht gelegen, versicherte der gebürtige Emmericher . „Es liegt nicht mehr in meinen Händen, aber es gibt noch realistische Optionen“, sagte Hülkenberg zu seinen Aussichten. Als mögliche Optionen gelten Ex-Team Alfa Romeo und Hinterbänkler Williams.

„Es gibt leider viele Faktoren und Einflüsse, die man als Fahrer bei der Karrieregestaltung gar nicht in der Hand hat. In der Formel 1 ist sehr viel Politik im Spiel“, sagte Hülkenberg. Der gebürtige Emmericher fährt seine neunte Saison in der Königsklasse. Nach dem Start bei Williams stand er bei Force India, Sauber und nun Renault unter Vertrag. In 170 Grand Prix erreichte er nie einen Podiumsplatz - das ist Rekord in der Rennserie.