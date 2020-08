Hülkenberg bestätigt Gespräche mit Alfa Romeo über Rückkehr in die Formel 1 – als Räikkönen-Nachfolger?

Nur zwei Rennwochenenden dauerte das Intermezzo von Nico Hülkenberg in der Formel 1. Bei beiden Rennen in Silverstone ersetzte der 32-Jährige den Racing-Point-Fahrer Sergio Perez, der am Coronavirus erkrankt war. Der Mexikaner meldete sich allerdings am Donnerstag pünktlich vor dem Grand Prix in Barcelona wieder fit. Für Hülkenberg bedeutet das: Er muss wieder Abschied nehmen von der Königsklasse des Motorsports. Allerdings womöglich nicht für lange.