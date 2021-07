Nico Hülkenberg will zurück in die Formel 1: "Wenn es jetzt nicht klappt, dann..."

Rund ein Jahr nach seinem überraschenden Kurz-Comeback in der Formel 1 will Nico Hülkenberg dauerhaft zurück in die Motorsport-Königsklasse. Das bekräftigte der Deutsche in einem Interview mit der Bild am Sonntag. "Ehrlicherweise fehlt mir das Racing schon ziemlich", erklärte der 33-Jährige, der im vergangenen Jahr drei Mal als Ersatzfahrer bei Racing Point eingesprungen war - zweimal im englischen Silverstone, wo die F1 auch an diesem Wochenende Station macht, und einmal am Nürburgring. Anzeige

Zuvor hatte ihm Renault keinen neuen Vertrag angeboten und stattdessen Esteban Ocon verpflichtet. In den Jahren 2020 und 2021 war und ist Hülkenberg, der aktuell als Ersatzfahrer bei Racing-Point-Nachfolger Aston Martin beschäftigt ist, ohne festes Cockpit in der Formel 1, der er zuvor rund zehn Jahre als Stammfahrer angehörte. "Der ständige Druck wird einem erst wirklich bewusst, wenn man mal raus ist. Diesen Abstand gehabt zu haben tat aber ganz gut, weil ich dadurch die Chance hatte, die letzten 10 Jahre zu reflektieren", so Hülkenberg, der dennoch auf eine Rückkehr brennt.

Er rufe weiterhin Teamchefs an, allerdings könne man diese Telefonate "an einer Hand abzählen", sagte der in Emmerich am Rhein geborene Pilot. "Ich denke, das kann sich jeder selber ausrechnen, wo was gehen könnte und ich mache mir auch keine Illusionen, dass bei den Top-Teams die Tür für mich zu ist", erklärte er mit Blick auf Mercedes, Red Bull & Co. Stattdessen könnten Hinterbänkler wie Haas, Alfa Romeo oder sein Ex-Team Williams interessant werden, wobei Hülkenberg dabei "nicht ins Detail" gehen wollte.