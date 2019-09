Kovac verteidigt Hoeneß in DFB-Torwartdebatte: "Der FC Bayern ist Ulis Familie" 

In der Debatte um den Stammplatz im DFB-Tor hat sich nun auch Bayern-Trainer Nico Kovac zu Wort gemeldet. Er verteidigt den FCB-Präsidenten Uli Hoeneß, der dem DFB gedroht hatte, die Spieler des Rekordmeisters nicht freizustellen. "Sie würden jemanden aus ihrer Familie auch so gut es geht beschützen", so Kovac.