Nico Rosberg über den WM-Kampf in der Formel 1, die Extreme-E-Serie und den Umweltschutz im Motorsport

Nico Rosberg ist der letzte Fahrer, der Lewis Hamilton in der Formel-1 -WM schlagen konnte. Jetzt tritt er als Teamchef in der Ex­treme E, einer Rennserie für elektrische Offroad-Fahrzeuge, gegen den Briten, der ebenfalls ein Team gegründet hat, an.

Nico Rosberg (36) : Gut! Die andere Seite zu erleben ist toll. Mit am spannendsten ist es, mit den Fahrern umzugehen. Das kann ich, weil ich selbst mal Fahrer war. Man kann einem Rennfahrer nicht sagen, was er machen soll, das funktioniert einfach nicht (lacht).

Sie haben Hamilton 2016 aufgrund extremer mentaler Stärke geschlagen. Kann das auch Verstappens Erfolgsrezept werden?

Max macht das wirklich superstark. Das Mentale ist in so einem Duell essenziell. Für Max ist das sicher nicht einfach, denn er ist das erste Mal in so einer Situation. Und dann auch noch gegen den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Insofern hat er schon jetzt größte Anerkennung verdient.