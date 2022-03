Debatte um "Arroganz-Anfall": Was Flick an Schlotterbeck mag und wo der Bundestrainer Defizite sieht

Einige Minuten nach dem Spielende gab es in der Arena in Sinsheim noch Redebedarf. Im kurzen Gespräch zwischen Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Debütant Nico Schlotterbeck im Anschluss an das 2:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel dürften die positiven Inhalte überwogen haben. Der Innenverteidiger des SC Freiburg erlebte am Samstagabend beim deutschen Start in das WM-Jahr eine starke Premiere. Seine bärenstarke Leistung bekam aber im nahezu letzten Moment noch einen Makel. Nachdem er den Ball vertändelt hatte, ging Schlotterbeck im Strafraum ungestüm in den Zweikampf mit dem kurz zuvor eingewechselten israelischen Flügelspieler Yonatan Cohen. Weil er statt des Balls nur Cohens Fuß traf, gab es Elfmeter – immerhin verhinderte Torwart Kevin Trapp, in der Halbzeit wie geplant für Marc-André ter Stegen eingewechselt, mit einer starken Parade das Gegentor. Anzeige

Letztlich blieb vom so überzeugenden Auftritt des 22 Jahre alten Freiburgers ein unschöner Beigeschmack. Daran hat ihn auch Flick nach Abpfiff noch einmal erinnert. "Nico und ich haben über die Situation zum Elfmeter gesprochen", sagte der DFB-Coach auf SPORTBUZZER-Nachfrage. Zwar habe sein neuer Schützling ein "super Spiel" gemacht, er "war aktiv, agierte mit Vertrauen im Ballbesitz – genau das wollten wir Trainer von ihm sehen". Flick schränkte dann aber ein: "Wenn man so einen Fehler macht, kann man am Ende nicht ganz zufrieden sein. Die letzte Aktion wird ihm hoffentlich eine Lehre sein."

Schon auf der Pressekonferenz am Freitag hatte der Bundestrainer angedeutet, dass Schlotterbeck hin und wieder "einen Tick bequem" sei. So sah es aus, als er in der nahezu letzten Aktion der Partie unkonzentriert wirkte. ZDF-Experte Per Mertesacker sprach, neben anerkennenden Worten, von einem "Arroganz-Anfall". Das wollte der Betroffene so nicht stehen lassen. "Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass es in der Situation einfach schlecht war", sagte der neue deutsche Nationalspieler.

Flick: "Daran arbeiten wir" Schlotterbecks Spiel hatte vor dem abschließenden Schattenmoment sehr viel Licht. In der Defensive wurde der U21-Europameister nie wirklich gefordert. Die offensiven Ausflüge waren geprägt von klugen Laufwegen, cleveren Pässen und viel Unbekümmertheit. In der 35. Minute passte er einmal in die Tiefe zu Timo Werner und eröffnete dem Profi des FC Chelsea eine Großchance. Nur Sekunden später fing er selbst den Ball ab und leitete danach mit einem erneut guten Zuspiel wieder eine gute Chance der deutschen Mannschaft ein.