Mertesacker wirft Nico Schlotterbeck "Arroganz-Anfall" vor - DFB-Debütant nach Sieg gegen Israel zerknirscht

Für Nico Schlotterbeck lief alles nach Plan. In den wenigen Situationen, in denen der Länderspiel-Debütant am Samstagabend beim 2:0 gegen Israel defensiv gefordert wurde, agierte er konsequent, vorausschauend und abgeklärt. Die Zeit, die dem Innenverteidiger für Offensivaktionen blieb, nutzte er phasenweise bärenstark. Tolle Pässe, gute Laufwege. Ein rundum gelungener erster Abend im Trikot der deutschen Nationalmannschaft also? Nicht ganz. Ein Aussetzer in der Nachspielzeit hätte fast noch zu einem Gegentreffer geführt - und veranlasste Ex-Nationalspieler Per Mertesacker zu einem harten Urteil.

