Perfekt: Nationalspieler Nico Schlotterbeck wechselt vom SC Freiburg zum BVB

Borussia Dortmund besetzt seine Innenverteidigung in der nächsten Saison neu. Nach der Verpflichtung von Niklas Süle machte der BVB nun auch den Transfer von Nico Schlotterbeck perfekt. Dies bestätigten die Klubs am Montag. Der 22-Jährige kommt vom SC Freiburg und erhält einen Vertrag bis 2027. Schätzungen zufolge beläuft sich die Ablöse für den zweimaligen Nationalspieler auf 20 Millionen Euro plus weiterer Boni. Neben Schlotterbeck und Süle stehen mit Mats Hummels und Manuel Akanji (beide Vertrag bis 2023) zwei weitere namhafte Profis für die Position in der Abwehrzentrale im Dortmunder Kader.

Schlotterbeck, dessen Verpflichtung auch beim FC Bayern diskutiert worden sein soll, wurde bereits seit Wochen mit einem Transfer nach Dortmund in Verbindung gebracht. Nun einigten sich die Klubs schließlich auf den Deal. Der Abwehrspieler hatte sich in der laufenden Saison mit überzeugenden Leistungen in den Fokus und in die Nationalmannschaft gespielt. Ende März bestritt er gegen Israel (2:0) und in den Niederlanden (1:1) seine ersten beiden Länderspiele. Jetzt gilt er auch als Kandidat für einen Platz im Kader für die Winter-Weltmeisterschaft in Katar, wo er an der Seite seines neuen BVB-Klubkollegen Süle im DFB-Trikot verteidigen könnte.