Bericht: Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg sagt BVB zu - Vereine wegen Transfer im Austausch

Schlotterbeck hatte sich in der laufenden Saison mit überzeugenden Leistungen in den Fokus und in die Nationalmannschaft gespielt. Im vergangenen Monat bestritt er gegen Israel (2:0) und in den Niederlanden (1:1) seine ersten beiden Länderspiele. In Freiburg kam er in dieser Spielzeit bislang zu 32 Pflichtpartien (vier Tore). Schlotterbeck war 2017 vom Karlsruher SC zum SCF gekommen. Die vergangene Saison verbrachte er auf Leihbasis bei Union Berlin.