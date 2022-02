Transfer-Poker um Nico Schlotterbeck: Freiburg-Manager Jochen Saier spricht über "Preisschild"

Der SC Freiburg macht die Höhe der Ablöseforderung für Nico Schlotterbeck offenbar auch von den jeweils interessierten Vereinen ab. Er wolle den von anderen Klubs umworbenen Innenverteidiger mit "keinem Preisschild" versehen, sagte SCF-Sportvorstand Jochen Saier am Sonntag im "Doppelpass" von Sport1 und deutete an, dass dieses auch von der Zahlungskraft des anfragenden Vereins abhänge. Es werde "darauf ankommen, wer anklopft", sagte Saier und machte klar, dass die Freiburger im Falle eines Schlotterbeck-Verkaufs von einem großen Zahltag ausgehen.

Schlotterbeck sei ein "extrem werthaltiger Spieler", der seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen habe. Man sei mit dem 22-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, in regelmäßigem Austausch. Schlotterbeck wird seit Wochen mit einem Transfer zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern wurde aufgrund des bevorstehenden Abgangs von Niklas Süle zuletzt als potenzieller Interessent genannt.

Schlotterbeck war in der Jugend nach Freiburg gewechselt. In der vergangenen Bundesliga-Saison spielte er auf Leihbasis für Union Berlin und nahm seitdem eine rasante Entwicklung, die ihn auch schon in das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft führte. Zu einem Einsatz für das Team von Bundestrainer Hansi Flick kam es bislang aber nicht.