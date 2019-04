Bericht: BVB mit Nico Schulz so gut wie einig - Nationalspieler in Hoffenheim vor dem Absprung

Es ist kein Geheimnis, dass Borussia Dortmund eine Alternative auf der Linksverteidiger-Position sucht. Nun scheint der BVB fündig geworden zu sein. Nach Informationen der Sport Bild soll Nico Schulz zur kommenden Saison von 1899 Hoffenheim an den Rheinlanddamm wechseln. Angeblich enthält der bis 2021 laufende Vertrag eine Ausstiegsklausel. Sollte diese gezogen werden, könnte der 26-Jährige für 25 bis 30 Millionen Euro den Verein wechseln.

Bereits Anfang April berichteten die Ruhr Nachrichten über ein angebliches Interesse des BVB an dem Mann, der im September 2018 gegen Peru nicht nur sein Länderspieldebüt gab, sondern mit dem 2:1-Siegtreffer auch sein erstes Tor für die DFB-Auswahl beisteuern konnte. Auch beim 3:2-Triumph in der EM-Qualifikation gegen Holland konnte sich Schulz in die Torschützenliste eintragen, war erneut für den entscheidenden Treffer zuständig.