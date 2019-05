Transfer von Nico Schulz zu Borussia Dortmund fix - Hohe Ablöse an TSG Hoffenheim

Wechselwunsch von Schulz seit langem bekannt

Im Kicker-Interview vor wenigen Wochen betonte Schulz bereits , dass er zu einem Topklub wechseln wolle. "Das wissen die Verantwortlichen hier, das ist kein Geheimnis. Falls so ein Verein wirklich anklopft, bin ich jetzt in einem Alter, in dem wir uns zusammensetzen und entscheiden müssten, ob der Zeitpunkt gekommen ist", sagte der 26-Jährige.

Schulz begann seine Karriere in der Jugend von Hertha BSC, ehe es ihn über Borussia Mönchengladbach zur TSG Hoffenheim zog. In der abgelaufenen Saison galt der gebürtige Berliner als absoluter Stammspieler, bestritt 03 der 34 Spiele im Trikot der Kraichgauer. Und nicht nur in der Defensive machte er seine Sache gut - Schulz strahlte auch in der Offensive Torgefahr aus. Insgesamt kam er bei der TSG auf vier Treffer und 13 Vorlagen.