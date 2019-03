Nico Schulz liefert kuriose Erklärung für seinen Siegtreffer: "Irgendwo musste ich ja hin"

Den "Schuldigen" für seinen Siegtreffer beim 3:2 (2:0) in den Niederlanden hatte Nico Schulz schnell ausgemacht. "Marco hat in dem Moment meine Position besetzt. Irgendwo musste ich ja hin", sagte der Hoffenheim-Profi mit Blick auf seinen kurz zuvor eingewechselten DFB-Kollegen Marco Reus bei RTL: "Und dann habe ich alles in meinen rechten Huf gepackt. Der Sieg tut uns als Mannschaft sehr, sehr gut." Kein Wunder. Schließlich hatte das DFB-Team in Amsterdam eine 2:0-Pausenführung aus der Hand gegeben, den Ausgleich kassiert, mächtig gewackelt - und dank Schulz' Tor in der 90. Minute dann doch triumphiert.