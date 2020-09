VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: Stuttgart holt keinen Ersatz für verletzten Stürmer Nicolas Gonzalez

Bundesligist VfB Stuttgart plant nach der Verletzung seines argentinischen Nationalstürmers Nicolas Gonzalez vorerst nicht, externen Ersatz zu holen. „Es ist bitter, dass fast alle, die gerade ausfallen, Offensivspieler sind. Wir sehen trotzdem keine Notwendigkeit, aktiv zu werden und nachzuverpflichten “, sagte Sportdirektor Sven Mislintat der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Dies wäre überdies wirtschaftlich sehr unvernünftig und unterschätzte die Qualität unserer Gruppe.“

VfB verleiht Pablo Maffeo an Spanien-Aufsteiger SD Huesca

Gonzalez hatte im letzten Testspiel gegen Racing Strasbourg (4:2) am Samstag einen Bündelriss in der Hüftmuskulatur erlitten. Neben dem 22-Jährigen fehlen dem VfB aktuell auch die Offensivkräfte Erik Thommy (Ellbogenbruch), Mateo Klimowicz (muskuläre Probleme), Philipp Förster (Probleme am Wadenbein), Roberto Massimo und Lilian Egloff (beide Sprunggelenksverletzung).