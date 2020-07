Torjäger Nicolas Gonzalez kündigt Abschied vom VfB Stuttgart an: "Bereit für ein neues Kapitel"

Nicolas Gonzalez verlässt den VfB Stuttgart wohl noch in diesem Sommer. Der Argentinier kündigte seinen Abschied bereits gegenüber der italienischen Seite Tuttomercatoweb.com an. "Es war eine schöne Zeit in Deutschland, aber nun habe ich mich entschieden: Ich möchte gehen, brauche eine Luftveränderung. Ich möchte Stuttgart verlassen", zitiert die Sportseite den 22-Jährigen.

Gonzalez war mit 14 Treffern in 27 Spielen der Top-Torjäger der Schwaben in der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hatte eigentlich nicht vor, den Argentinier gehen zu lassen. Doch nach diesen Aussagen müssen sich die Stuttgarter konkret mit einem Abschied beschäftigen. "Ich habe schon mit dem Klub gesprochen und ich bin bereit für ein neues Kapitel in meiner Karriere", erklärte Gonzalez.

50 ehemalige Spieler des VfB Stuttgart und was aus ihnen wurde Kevin Kuranyi, Jens Lehmann, Philipp Lahm und Timo Werner - was aus ihnen und viele weiteren Ex-Spielern des VfB Stuttgart wurde, erfahrt Ihr hier! ©