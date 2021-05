Frühes Aus in Hannover: Volle Konzentration bei Nicole Rivkin nun auf French Open

Die sich in den Tagen zuvor auch sichtlich wohl und optimistisch gezeigt hatte. „Ich fühle mich wohl auf dem Platz“, hatte sie noch gesagt. Was nicht weiter überrascht, denn die letzten Wochen liefen gut für die Bundesligaspielerin des DTV Hannover. Eine Finalteilnahme bei einem hochkarätigen Jugend-Weltranglistenturnier in Österreich und in der vergangenen Woche bei einem internen Turnier des Deutschen Tennis Bundes (DTB) drei Siege gegen auf der Rangliste höher eingestufte Gegnerinnen.

Fokus liegt nun auf Paris

Dies wurde honoriert mit einem Hauptfeldzugang bei einem Damen-Weltranglistenturnier in Deutschland ihrer Wahl. „Aber für mich ist es natürlich auch fantastisch und wichtig, ein so hoch eingestuftes Weltranglistenturnier hier quasi vor der Haustür zu spielen“, erklärte sie. Und bestätigt damit die Ziele der Ausrichtung des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen. „Wir wollen unseren Jugendlichen gerade in diesen schwierigen Zeiten Turniere anbieten, ohne dass sie weit reisen müssen“, verdeutlich Julian Battmer als Leiter der Tennisbase Hannover.

„Dementsprechend ist Nicole am meisten enttäuscht, dass sie hier ihre derzeitige Form nicht konsequent auf den Platz bringen konnte“, so Gruner. Unter seiner Leitung hat sich der Teenager kontinuierlich entwickelt, einige Rückschläge weggesteckt und gehört nun zu den besten deutschen Juniorinnen.

Beendet ist das Turnier für Rivkin aber noch nicht. Im Doppel ist sie mit der Belgierin Hanne Vandewinkel topgesetzt. Das ist gut, denn die Einzelniederlage muss schnell verkraftet werden. Bereits nächste Woche wartet eine neue Herausforderung. Eine, auf die jahrelang hingearbeitet wurde: Rivkin steht im Juniorinnen-Hauptfeld der French Open in Paris, spielt also ihr erstes Junioren-Grand-Slam. „So schade ihr Ausscheiden hier ist, darauf liegt jetzt der Fokus“, sagt Gruner. Er hofft, in Paris ein besseres Fazit nach der ersten Runde ziehen zu können.