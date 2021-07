Premiere in Wimbledon: Nicole Rivkin fühlt sich "auf Rasen inzwischen wirklich gut"

So allmählich hat sie sich an den grünen Untergrund gewöhnt. Am Dienstag bestreitet Nicole Rivkin (DTV Hannover) ihr erstes Match in Wimbledon auf Rasen. Beim Junior Grand Slam des bedeutendsten Tennisturniers der Welt tritt die Spielerin der Tennis-Base Hannover gegen die Amerikanerin Reese Brantmeier an.

„Das ist alles andere als ein leichtes Los, aber so was gibt es in diesem Feld eigentlich auch nicht“, weiß Rivkin. „Und inzwischen fühle ich mich auf Rasen wirklich gut. Also versuche ich, in meiner Zone zu bleiben, mich zu konzen­trieren und alles zu versuchen.“