Niederlage abgehakt: Hosiner will mit Dynamo Dresden „neue Serie starten“

München/Dresden. Mehr als zwei Monate lang hatte Dynamo Dresden kein Punktspiel mehr verloren und aus acht Partien sieben Siege geholt. Doch die starke Serie, die mit einem Heimsieg gegen den TSV 1860 München begann, endete ausgerechnet in dessen Stadion an der Grünwalder Straße. Das erwies sich erneut als kein gutes Pflaster für die Schwarz-Gelben, die dort schon Anfang Oktober beim 0:3 gegen die Bayern-Bubis ihre höchste Saisonniederlage kassiert hatten. Denn nun folgte am Montagabend eine 0:1-Pleite gegen Türkgücü München. Anzeige

Philipp Hosiner jedenfalls schaute direkt nach dem Spiel schon wieder nach vorn. „Das war die erste Niederlage seit Langem in der Liga. Wir werden versuchen, eine neue Serie zu starten. Wir sind stark genug, schmeißen durch die Niederlage nicht alles hin“, sagte der Dynamo-Stürmer, der sich nicht runterziehen lassen will. Denn das Selbstvertrauen sei noch unverändert vorhanden. „Wir haben jetzt zwei Heimspiele, in unserem Stadion ist es die letzten Wochen auch ganz gut gelaufen. Da wollen wir anknüpfen ans letzte Jahr“, machte der Österreicher klar.

Die beiden an den nächsten Sonnabenden im Rudolf-Harbig-Stadion anstehenden Begegnungen gegen den SV Wehen Wiesbaden und den 1. FC Kaiserslautern sind der Abschluss der Hin- und der Beginn der Rückrunde. Die Sorgen, dass Dynamo gegen den Mitabsteiger aus Hessen und die Pfälzer, gegen die am ersten Spieltag auswärts ein 1:0-Auftakterfolg gelungen war, nun in einen Negativstrudel gerät, halten sich in Grenzen. „Wenn wir zielstrebiger nach vorn werden, ist mir nicht Angst und Bange, dass wir demnächst wieder Punkte einfahren“, meinte Yannick Stark.

Hosiner: „Den treffe ich zu gut“

Das größte Problem hatte der Kapitän dabei schon angesprochen: Zwar stimmten Kampf und Einsatz, aber der letzte Zug zum Tor, die notwendige Präzision fehlten. Woran genau das lag, konnte er allerdings nicht so recht erklären. Jedoch werde man in dieser Woche daran arbeiten, dass die Offensivaktionen wieder zwingender werden. „Wir haben hier nicht versagt, es hat nur nicht sein sollen. Das Glück aus den letzten Wochen vor der Pause, wo die entscheidenden Momente auf unserer Seite waren, hatten wir diesmal leider nicht“, meinte der 30-Jährige.

Allein Philipp Hosiner hätte für zwei Traumtore und damit für den Sieg sorgen können, doch beide Versuche landeten genau in den Armen von Türkgücü-Torwart René Vollath: kurz vor Spielende aus kurzer Distanz per Hacke und bereits ganz zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Fallrückzieher. „Den treffe ich zu gut“, analysierte Hosiner. „Wenn ich ihn ein bisschen schlechter treffe, geht er rein. Aber das war auch nicht die spielentscheidende Szene.“ Die hatte Münchens Kapitän Sercan Sararer, als er nach einem Fehlpass von Robin Becker zum Tor des Tages traf (32.).

Gier hat gefehlt

Als sie bei den meist weit zurückgezogenen Oberbayern dem Rückstand hinterherliefen, mangelte es den Sachsen an Ideen. Türkgücü verteidigte geschickt und auch die Brechstange am Ende half nicht mehr. Dabei hatte Cheftrainer Markus Kauczinski vorm Spiel durchaus mit so einem Szenario kalkuliert. Doch zu leichtfertige Ballverluste auf den Flügeln machten ihm einen Strich durch die Rechnung. „Wir haben nur phasenweise Lösungen gehabt. Daraus müssen wir lernen und gerade gegen solche Gegner über außen noch präziser werden“, fordert der 50-jährige Coach.

Und Yannick Stark bemängelte, dass seine Mannschaft auch bei ihren vielen Standards nicht zwingend genug gewesen sei. Marvin Stefaniak, der viele Ecken, Freistöße und Flanken schlug, ärgerte sich: „Nach der zweiten Halbzeit ist die Niederlage absolut unverdient. Wir haben die ganze Zeit gedrückt, Türkgücü hat keinen Stich mehr gesehen. Vielleicht hat die Gier gefehlt, die Torgeilheit, der letzte Punsch.“