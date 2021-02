Niederlage für die IceFighters Leipzig beim Spitzenreiter in Hannover

Hannover/Leipzig. Im ersten Saisonduell mit dem unangefochtenen Spitzenreiter Hannover Scorpions gelang den IceFighters Leipzig am Mittwochabend keine Überraschung. Sie unterlagen mit 2:5 (0:3, 1:0, 1:2). Dabei sah zu Beginn der Start gut aus. Im Vergleich zu vielen anderen Spielen in den letzten Wochen, kamen die Eiskämpfer stark aus der Kabine. Anzeige

Zwei-Tore-Vorsprung nicht aufholbar

Lediglich Tore sollten fehlen, weil beste Gelegenheiten ausgelassen worden sind. Sinnbildlich stand dafür Maximilian Spöttel der frei vor Brett Jaeger auftauchte und vergab. Als die Scorpions ihr Aufbau – und Passspiel in den Griff bekamen, stand es schnell 0:3 aus Sicht der IceFighters. Torwart Eric Hoffmann sah dabei nicht ganz so glücklich aus, aber auch Verteidiger Leon Lilik bereitete mustergültig einen Treffer den Gastgebern vor. Nach vorne keineswegs schlecht, aber in der Abwehr immer einen Gedankenschritt zu langsam vor allem bei Rebounds. So sinken für jedes Oberligateam die Chancen auf Punkte beim Tabellenführer. Cheftrainer Sven Gerike nutzte sofort seine Auszeit.

Der Ex-Leipziger Sebastian Lehmann konstatierte zur Pause: „Die Scorpions agieren cleverer und machen weniger Fehler in der Abwehr.“ Im zweiten Durchgang plätscherte die Begegnung etwas dahin. Die Scorpions taten weniger für das Spiel – Leipzig lange im Vorwärtsgang ideenlos. Torwart Eric Hoffmann und die Abwehr steigerten sich deutlich. Experte Sebastian Lehmann am Sprade-TV Mikro: „Die Scorpions ziehen zu früh die Handbremse an.“ Just in dem Moment als Kapitän und dem frisch gebackenen zweifachen Papa Florian Eichelkraut ein sehenswerter Treffer zum 1:3 Anschluss gelang. Und es schien nach der Pause noch enger zu werden. Patrick Fischer verkürzte den Rückstand auf 2:3 (46.).