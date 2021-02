Niederlage gegen die Saale Bulls Halle: Indians geben Führung im letzten Drittel aus der Hand

In den finalen Sekunden der Partie kam sein Ärger so richtig durch. Lenny Soccio, Coach der Hannover Indians, zertrümmerte auf der Trainerbank sein Taktik-Klemmbrett. Seine Mannschaft konnte den knappen Rückstand nicht mehr ausgleichen, verlor das Heimspiel in der Eishockey-Oberliga gegen die Saale Bulls Halle mit 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).

Thore Weyrauch (5.) sorgte für das 1:0. Die Führung hielt jedoch nicht bis zur ersten Pause. Tatu Vihavainen (18.) egalisierte für die Saales Bulls, die mit nur 14 Feldspielern antraten, zum 1:1. Die Indians legten einen fulminanten Start ins Mitteldrittel hin – was jedoch fehlte, war ein Tor. Die Reihe um Weyrauch sowie Parker Bowles und Brett Bulmer schnürte die Gäste rund eine Minute in deren Defensivzone ein. Und das alles bei numerischer Gleichheit. Die Saale Bulls besaßen ihre erste und einzige Chance in diesem Spielabschnitt in der 29. Minute, als Vihavainen an ECH-Keeper David Zabolotny scheiterte.