Niederlage gegen Hamburg: HC Elbflorenz verpasst die Pokal-Sensation

Dresden. Die erhoffte Überraschung ist ausgeblieben. Die Handballer des HC Elbflorenz boten in der ersten Runde des DHB-Pokals Erstliga-Aufsteiger HSV Hamburg zwar lange Paroli, doch am Ende musste sich der Zweitligist mit 25:30 (14:14) geschlagen geben. Damit stehen die Hanseaten in der zweiten Runde.

Trainer Göde: "Haben viel zu lernen"

Die Dresdner starteten vor 600 Zuschauern gut in die Partie. Nach zwei, drei guten Paraden von Torhüter Max Mohs führten die Göde-Schützlinge nach neun Minuten sogar mit 5:2. Doch angeführt von Niklas Weller, der am Ende mit 10/6 Toren erfolgreichster HSV-Werfer war, kämpften sich die Hausherren vier Minuten später wieder zum 6:6-Ausgleich. Ärgerlich für die Gäste, dass René Zobel schon in der 13. Minute mit Rot aus dem Spiel war. Anschließend ging es im „Gleichschritt“ weiter, keine Mannschaft konnte sich einen wirklichen Vorteil verschaffen. Als die Hamburger in der 24. Minute erstmals wieder mit einem Tor (12:11) in Führung gingen, stellte Rico Göde ihnen eine offensive 4-2-Abwehr entgegen, die Wirkung zeigte. Am Ende ging es nach einer engen, intensiven und sehr umkämpfen ersten Hälfte mit einem ausgeglichenen Torverhältnis in die Kabine zum Pausentee.

Nach dem Seitenwechsel knüpften die HCE-Akteure zunächst an die Leistung an, setzten sich unmittelbar nach der Pause mit 16:14 (33.) ab. Im Tor stand jetzt Mario Huhnstock, der sich auch gleich mit einer Parade gut einfügte. Bis zum 17:17 (37.) blieb das Geschehen auf der Platte völlig ausgeglichen. Dann aber schlichen sich zunehmend einige leichte Fehler und Ballverluste beim Zweitligisten ein. Chancen wurden vergeben und die HSV-Truppe ließ sich natürlich nicht zweimal bitten. Mit einem 4:0-Lauf zogen sie auf 21:17 (43.) davon und schafften damit die Vorentscheidung in dieser Partie, zumal die Dresdner große Mühe hatten, sich wieder zu fangen. Und der Erstliga-Aufsteiger ließ sich den Sieg nun nicht mehr aus der Hand nehmen.

Rico Göde zeigte sich natürlich nicht zufrieden, schätzte anschließend ein: „Da haben wir viel zum Mitnehmen. Ärgerlich war vor allem, dass wir uns in dieser entscheidenden Phase in der zweiten Halbzeit selbst rausbringen und völlig den Kopf verlieren. Das darf nicht passieren. Da haben wir viel zu lernen. Es waren viel zu viele leichte Fehler, auch in der Abwehr haben wir einige Dinge nicht so gut gelöst“, legt der Coach den Finger in die Wunden. Am Donnerstag bei der Saisoneröffnung gegen die Füchse Berlin können es die Elbestädter schon besser machen, bevor in zwei Wochen der scharfe Saisonstart gegen Emsdetten erfolgt.