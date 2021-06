Niederlage im ersten Test: Hannover 96 verliert 0:2 gegen den FC St. Pauli

Nach nur sechs Tagen Training nicht gegen Ramlingen/Ehlershausen zu starten, sondern gleich gegen St. Pauli - das ist neu bei 96, wie so vieles im um rund ums Team. Nicht so neu ist, Heimspiele zu verlieren. Den ersten Test gestern in der HDI-Arena gewann der Liga-Konkurrent aus Hamburg mit 2:0.

Anzeige

Experimente in der Aufstellung

Jan Zimmermann misslang damit seine Premiere als 96-Trainer und er gibt zu: „Wir verlieren nicht unverdient, St. Pauli hatte mehr Spielanteile und Chancen.“ Er baute in seine Aufstellungen aber auch ein paar Experimente mit Talenten ein - wie den Versuchen mit Simon Stehle und Grace Bokake als Rechtsverteidiger, mit Marc Lamti in der Innenverteidigung und Jan-Erik Eichhorn als Linksverteidiger.