Traum geplatzt: Scorpions verlieren Finalserie gegen Selb und verpassen Aufstieg in die DEL2

Genau das möchte man als Sportler nicht erleben – zumal noch zu Hause: Die Hannover Scorpions wollten am liebsten gar nicht hinschauen, mussten aber trotzdem mitansehen, wie die Selber Wölfe zur Siegerehrung schritten und ihre Goldmedaillen erhielten. In dem Moment, als Wölfe-Kapitän Florian Ondruschka den Pokal in die Höhe reckte, waren die Spieler erlöst und schlichen hinter der feiernden Wölfe-Meute vom Eis.

Das tut richtig weh – das letzte Spiel der Saison zu Hause zu verlieren und das zu erleben“, sagte Scorpions-Verteidiger Andy Reiss, während aus der Gästekabine laut und deutlich Party-Musik zu vernehmen war. Dass sein Team im Spiel zeitweise fahrig agierte, war auch ihm aufgefallen. „Wenn wir wüssten, woran es lag, hätten wir es abgestellt.“

Koziol sorgt für Scorpions-Führung

In der Partie besaß die erste Chance Selbs Nicholas Migio, der allein auf Brett Jaeger zulief, jedoch am Scorpions-Torhüter scheiterte. In der zwölften Minute brachte Christoph Koziol, der einen Schuss von Christoph Kabitzky geschickt abfälschte und damit Selbs Keeper Michel Weidekamp überwand, sein Team mit 1:0 in Führung.

Es folgten dennoch die rabenschwarzen 32 Sekunden in der 16. Spielminute: Zunächst gelang Lukas Slavetinsky in Überzahl der Ausgleich, Robin Thomson hatte zuvor die Scheibe mit der Hand blockiert und dafür eine Strafzeit wegen Spielverzögerung erhalten. Beim nächsten Angriff brachte Robert Hechtl die Gäste erstmals in einem Spiel in Mellendorf in Front.

Wenig Torchancen

Die erste richtige Torchance der Scorpions datierte erst wieder aus der 31. Minute: Fedor Kolupaylo umkurvte mit viel Schwung das Tor, seinen Schuss lenkte Weidekamp mit dem Stock ins Fangnetz.