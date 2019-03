Niederlage in Duisburg: IceFighters Leipzig brauchen Spiel drei

Duisburg. Das vorzeitige Achtelfinal-Ticket haben die Exa IceFighters Leipzig am Sonntagabend in Duisburg verpasst. Dabei hatte Geschäftsführer André Krüll vor dem Match noch ein gutes Gefühl. Bei der 1:5 (0:3, 1:0, 0:2) Niederlage vor 1190 Zuschauern im Duisburger Fuchsbau wurde den Sachsen jedoch ein schwaches Auftaktdrittel zum Verhängnis.

Erst im Mitteldrittel aufgewacht

Gleiches passierte den Füchsen am Freitagabend im Kohlrabizirkus. „Wir haben spät ins Spiel gefunden“, sagte dort EVD-Coach Dirk Schmitz. In dem ersten Abschnitt waren die Icefighters teilweise konfus und ließen sich in viele Nickligkeiten verwickeln. Auch das Powerplay zu Beginn half nicht. Duisburg bog mit drei Toren schon frühzeitig auf die Siegerstraße ein. André Huebschers Schuss zur Führung trudelte bei angezeigter Strafe in Zeitlupe über die Linie. Beim 0:2 war Michael Fomin gedankenschneller und beim 0:3 nutzten die Gastgeber eine doppelte Überzahl aus.