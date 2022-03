Niederlage in Heilbronn: Dresdner Eislöwen stehen in den Playoffs vor dem Aus

Dresden. Für die Dresdner Eislöwen wird es jetzt eng. Nach dem Kantersieg gegen die Heilbronner Falken am Sonntag konnten sie zwei Tage später daran nicht anknüpfen, sondern kassierten beim Vorrundensiebenten die nächste Niederlage. Das Team von Andreas Brockmann unterlag im vierten Playoff-Viertelfinalspiel vor 1475 Zuschauern den Falken mit 2:3 (1:0, 0:2, 1:1). Damit haben die Schwaben sich zwei Matchpucks erarbeitet, führen in der „Best-of-seven-Serie“ mit 3:1 und brauchen nur noch einen Sieg zum Einzug ins Halbfinale, das Frankfurt und Ravensburg schon erreichten.

Wir müssen uns in Heilbronn mit 2:3 geschlagen geben. Die Falken haben jetzt zwei Matchpucks. Wir brauchen am Freitag eure Unterstützung, um gemeinsam den Sieg zu holen! Foto: PMF Design

Die Eislöwen fanden zunächst sehr gut in die Partie, bestimmten von Beginn an das Geschehen auf dem Eis. Auch ein Powerplay der Falken überstanden sie schadlos. Kurz darauf nutzten die Elbestädter einen Wechselfehler der Gastgeber eiskalt aus. Lucas Flade war an den Puck gekommen, passte ihn zu Philipp Kuhnekath, der völlig allein auf den diesmal im Falken-Tor stehenden Stefan Steen zulief und die Scheibe zum 1:0 (9.) im Kasten versenkte. Das verlieh den Brockmann-Schützlingen weiter Sicherheit. Sie dominierten die Partie, konnten jedoch einige gute Chancen nicht nutzen. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die erste Pause.