Niederlage in Herne für IceFighters Leipzig

Neben der schwachen Leistung (trotz 6:5-Heimsieg) vom Freitag mussten die EXA IceFighters Leipzig bei ihrem Auswärtsspiel neben den verletzten Ryan Warttig auf Marvin Miethke (lädiert) und Antti Paavilainen (krank) verzichten. Am Sonntagabend unterlagen die Eiskämpfer somit wenig überraschend dem Herner EV mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Die Partie selbst war noch vor einem Monat in Leipzig ein echter Leckerbissen, in Herne für die knapp über 1400 Zuschauer dagegen nicht.

Denn nicht nur die IceFighters sind aktuell nicht gut drauf, auch die Gastgeber zeigten nach drei Auswärtspleiten in Folge wahrlich Nerven. Zunächst leisteten sich die Herner im Spielaufbau den ein oder anderen Schnitzer, die Sachsen blieben in der Verwertung dieser Gelegenheiten jedoch mächtig harmlos. Es kam gar noch schlimmer: Unnötige Strafzeiten verhalfen Herne zur Führung. Bei doppelter Überzahl (15.) sagte Patrick Asselin artig danke.

Füchse Duisburg schießen sich warm

Selbiger nahm kurz nach dem ersten Seitenwechsel das zweite Geschenk der IceFighters an. Natürlich wieder in Überzahl ließ der Kanadier Patrick Glatzel im Gehäuse der IceFighters keine Chance. Im Duell der beiden besten Überzahlteams der Liga, ließ Leipzig auch aufgrund der notwendigen Reihenumstellungen einige Möglichkeiten liegen, doch Björn Linda im Tor der Grün-Weißen wurde es viel zu leicht gemacht.

Als Dominik Piskor in der 47. Minute einen Schuss zur Bogenlampe abfälschte, die sich ins Tor senkte, war die Leipziger Niederlage besiegelt. Den Glauben an eine Wende demonstrierte zwar Cheftrainer Sven Gerike mit der Herausnahme von Glatzel bei eigener Überzahl elf (!) Minuten vor dem Ende, doch mehr als der Anschlusstreffer kurz vor Schluss durch Damian Schneider sollte nicht gelingen. Ausgerechnet jetzt kommen die Füchse Duisburg am Freitag in den Kohlrabizirkus, die sich zur selben Zeit mit einem 7:1 gegen Erfurt förmlich warm geschossen haben.