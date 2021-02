Nach Niederlage bei RB Leipzig: Augsburger Herrlich und Reuter sauer über Tor-Entscheidungen

Das 1:2 in Leipzig bedeutete für den FC Augsburg die dritte Niederlage in Folge in der Bundesliga . Die beiden Gegentore stießen den FCA-Verantwortlichen besonders auf. "Ich sehe keinen klaren Kontakt vor dem 1:0, beim 2:0 sehe ich ganz viel Kontakt", sagte Augsburg-Trainer Heiko Herrlich nach der Partie.

Was war passiert? Vor dem 1:0 segelt der Ball in den Strafraum, Leipzigs Dani Olmi zieht ab, scheitert aber an Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz. Reece Oxford will den Abpraller klären, trifft dabei allerdings den nachsetzenden Nordi Mukiele. Schiedsrichter Felix Zwayer entscheidet auf Strafstoß, den Olmo im zweiten Versuch versenkt. "In den TV-Bildern, die ich zur Verfügung habe, sehe ich keinen Kontakt", sagt Herrlich. Und auch Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA, sieht das so. "Für mich war das kein Foul", sagte Reuter.