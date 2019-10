Früher Doppelschlag: Frauen von Hannover 96 verlieren Topspiel in Henstedt

Vor dem Spiel hatte der SV Henstedt-Ulzburg nur wegen des besseren Torverhältnisses vor Hannover 96 auf Platz eins gestanden, in der Partie waren die Verhältnisse jedoch deutlich klarer. Nach zehn Minuten lagen die 96-Frauen mit 0:2 hinten – Doppelschlag von Henstedts Mittelstürmerin Alina Witt. „Das waren zwei individuelle Fehler, dann kommst du nicht mehr ins Spiel“, analysierte Coach Marcel Geisenhainer.

Henstedt hat eine Antwort

Spielerisch habe sein Team zwar durchaus mithalten können, „aber wir waren nicht präsent genug, hatten viel zu viele Fehlpässe im Mittelfeld, haben unsere Chancen nicht gut genug ausgespielt“. Anders Henstedt: Witt traf erneut – Hattrick in der 34. Minute. Zwar brachte Torjägerin Aileen Osterwold 96 noch mal kurz ran durch ihren Treffer in der 42. Minute, aber Henstedt ließ sich nicht schocken. Linda Ottlinger stellte den alten Abstand für Tabellenführer wieder her.