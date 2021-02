Niederlage trotz langer Überzahl: Hannover 96 lässt sich von Düsseldorf auskontern

Trotz einer Halbzeit in Überzahl hat Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen und sich wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Bei Fortuna Düsseldorf verloren die Niedersachsen am Sonntag mit 2:3 (1:1) und kassierten nach zuvor sieben Punkten aus drei Spielen wieder eine bittere Niederlage. Dabei konnte das Team von Trainer Kenan Kocak auch aus der langen Überzahl kein Kapital schlagen. Düsseldorfs Florian Hartherz hatte kurz vor der Pause Gelb-Rot gesehen.

Rouwen Hennings brachte die Fortuna in der 28. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Ausgleich durch Florent Muslija (37.) und dem Platzverweis für Hartherz sprach eigentlich viel für die 96er. Doch das Kocak-Team stand sich wie so oft in dieser Saison selbst im Weg. Felix Klaus (52.) und Shinta Appelkamp (76.) brachten die Gastgeber trotz Unterzahl auf die Siegerstraße.