Niederlage zum Abschluss: RB Leipzig verschenkt bei Union Berlin drei Punkte

Berlin. Bittere letzte Auswärtsfahrt für RB Leipzig: Der Vize-Meister kassiert am letzten Spieltag beim 1. FC Union Berlin eine vermeidbare 1:2-Niederlage (0:0), schenkt den Köpenickern so die Teilnahme an der Conference League. Den entscheidenden Treffer setzte ausgerechnet Max Kruse in der Nachspielzeit. Anzeige

Für seinen letzten Auftritt auf der RB-Bank veränderte der Coach die Startelf gegenüber dem 2:2 gegen den VfL Wolfsburg auf sechs Positionen. Wie angekündigt, debütierte Josep Martinez im Tor, im Angriff kamen Hee-chan Hwang und Justin Kluivert zum Zug. Die 2000 anwesenden Zuschauer schwiegen zu Beginn 15 Minuten, um ihre Abneigung gegen den "Kommerzverein" aus Leipzig. So lange dauerte es auch in etwa, bis die Partie dann doch etwas Fahrt aufnahm. Union verteidigte dicht und kämpferisch, ließ kaum Räume. RB hatte zwar (mal wieder) mehr Ballbesitz, aber große Probleme, vors Tor zu kommen. Offensivaktionen waren allerdings auch auf Berliner Seite Mangelware. Die beste vergab Petar Musa in der 33. Minute. Sein Schuss landete am Pfosten. Die Messestädter ihrerseits verdaddelten in der 44. Minute eine Triple-Chance, als sowohl Emil Forsberg, Hwang und Marcel Sabitzer innerhalb weniger Augenblicke den Ball nicht im Tor unterbrachten. So blieb es beim 0:0 zur Pause.

