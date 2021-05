Niederlage zum Abschluss des Spielemarathons: HC Elbflorenz verliert knapp gegen Ferndorf

HCE mit Pech

Schon in der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Fast im Gleichschritt ging es durch die ersten 30 Minuten, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Auffälligster Akteur bei den Hausherren war der 22-jährige Linkshänder Oskar Emanuel, der immer wieder die Lücken in der gegnerischen Abwehr nutzte und es am Ende immerhin auf fünf Treffer brachte. Mit einem knappen Vorsprung von einem Tor für die Elbestädter ging es zum Pausentee in die Kabine.