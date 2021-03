Niederlagen häufen sich: Gnadenlose Rhein-Neckar Löwen zerlegen SC DHfK Leipzig

Leipzig. Nach zuletzt zwei schwachen Auftritten des SC DHfK Leipzig standen die Chancen auf einen erneuten Coup gegen die Rhein-Neckar Löwen mehr als schlecht. Seit Wochen funktioniert in der Offensive der Sachsen zu wenig und auch am Sonntag sollten eine schlechte Chancenverwertung und technische Fehler den Grün-Weißen den Tag vermiesen. Sieben bissige Löwen nutzten die Gunst der Stunde und revanchierten sich mit 26:33 (11:17) deutlich bei den Leipzigern für die Niederlage in der Hinrunde. Anzeige

Die guten Nachrichten für rund 50 Mitarbeiter des SC DHfK Leipzig auf der Tribüne: Führungsspieler Philipp Weber ignorierte seine Prellung am Kiefer, stand mit viel Adrenalin und ein bisschen Ibuprofen trotzdem auf der Platte und wollte für sein Team erneut alles in die Waagschale werfen. Die schlechte Nachricht für das zuvor auf Corona getestete Personal: Für den genesenen Nationalspieler fehlte stattdessen ein anderer Shooter im Rückraum. Marko Mamic war am Vortag im Training umgeknickt und humpelte mit der Mannschaft Richtung Bank, die er für 60 Minuten nicht verlassen würde.

Wie wichtig Mamic für die Partie gegen die Löwen gewesen wäre, zeigte sich schon früh. Die Sachsen verpatzten einen Angriff nach dem anderen, kassierten die entsprechenden Konter und sahen weder bei der Positionsverteidigung noch im Rückzugsverhalten sonderlich gut aus. In der siebten Minute lagen die Hausherren bereits mit 2:6 zurück, es drohte eine üble Klatsche, die Keeper Joel Birlehm aber noch nicht akzeptieren wollte. Mehrfach rettete der Schlussmann seine Mannschaft vor einem noch höheren Rückstand – doch weder in der Abwehr noch im Angriff knüpfte sein Team an die Leistungen des 23-Jährigen an.

Chance auf Comeback war da

Ein kleiner Hoffnungsschimmer blitzte in den Augen der Grün-Weißen auf, als Weber in der 13. Minute zum 5:7 traf und sein Team damit zumindest wieder in Reichweite der übermächtigen Kontrahenten brachte. Doch die schlechte Chancenverwertung der DHfK-Männer setzte sich fort. In der Bundesliga entscheiden meistens die finalen zehn Minuten über den Ausgang einer Partie – die Leipziger Niederlage wirkte bereits beim 6:11 in der 19. Minute besiegelt.



Auf der Gegenseite sorgte Andy Schmid für ein gänzlich anderes Bild. Der Kopf der Löwen brillierte mit cleveren Pässen, herausragenden Solo-Aktionen und setzte Uwe Gensheimer auf der Außenposition sowie Jannik Kohlbacher am Kreis in Szene. Zu keinem Zeitpunkt in den ersten 30 Minuten wirkten die Grün-Weißen ernsthaft konkurrenzfähig und wurden mit 11:17 und hängenden Köpfen in die Kabine geschickt.

An der Motivation der Hausherren scheiterte es nicht. In der 39. Minute sah Chef-Optimist André Haber beim zwischenzeitlichen 16:20 sogar die Chance auf ein Comeback. „Wir sind wieder da, los jetzt!“, rief der Coach von der Seitenlinie.

Philipp Weber (SC DHfK Leipzig): "Marko spielt eine wichtige Rolle bei uns – gerade in der Abwehr. Das ist so kurzfristig nur schwer zu kompensieren. Dennoch soll das nicht als Ausreden gelten, wir hätten es besser lösen können heute. Wir haben wieder zu viele einfache Fehler gemacht."