Acht Monate vor dem WM-Start in Katar geht es gerade für die deutsche Nationalmannschaft im Fußball-Klassiker gegen die Niederlande am Dienstag (20.45 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker) in Amsterdam um einen ersten Gradmesser. Für Bundestrainer Hansi Flick sind die Niederländer der erste prominente Gegner im WM-Jahr. Der 57-Jährige freut sich besonders auf ein Wiedersehen mit Louis van Gaal , dem Trainer der Elftal, der wie der Bundestrainer eine Münchner Vergangenheit hat.

Seine stolze Siegesserie von acht Siegen in acht Spielen ist Flick erstmal egal. Die Niederlande sind der vom Bundestrainer förmlich herbeigesehnte Gegner, gegen den man den WM-Ernstfall simulieren kann. Rumänien, Island, Nordmazedonien, Israel und je zweimal Liechtenstein und Armenien waren das sicherlich nicht. Dennoch will Flick natürlich auch in Amsterdam gewinnen. Der 57-Jährige weiß genau, dass ein Erfolg in der Johan-Cruyff-Arena einen ordentlichen Schub Richtung Katar geben würde. Jeder Sieg, den sie einfahren, "gibt uns noch mehr Vertrauen in die eigene Stärke. Und das ist das, was wir brauchen", sagte Flick