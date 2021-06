Nach frühem EM-Aus: Frank de Boer tritt als Holland-Trainer zurück

Die niederländische Nationalmannschaft braucht einen neuen Trainer. Wie der Verband KNVB am Dienstag bekannt gab, ist Bondscoach Frank de Boer mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten. Die Elftal war bei der Europameisterschaft am Sonntag nach einem 0:2 gegen Tschechien bereits im Achtelfinale ausgeschieden und hatte in der K.o.-Runde nach einer weitgehend souveränen Gruppenphase mit drei Siegen in drei Spielen vor allem spielerisch enttäuscht. Von der heimischen Presse war de Boer daraufhin unter anderem "Dummheit" unterstellt worden .

De Boer war seit September 2020 Bondscoach

Der frühere Nationalspieler hatte den Posten im September 2020 übernommen, nachdem Ronald Koeman den holländischen Verband mit Ziel FC Barcelona verlassen hatte. In den zurückliegenden neun Monaten hatte der 51-Jährige die Elftal in 15 Spielen betreut, dabei gab es acht Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Umstritten war vor allem seine Systemumstellung weg vom traditionellen niederländischen 4-3-3 hin zum 5-3-2. Das erste Pflichtspiel nach der EM bestreiten die Niederlande am 1. September in der WM-Qualifikation in Norwegen.