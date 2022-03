Stammplatz-Garantie für Müller, längeres Trainingslager, Van Gaal: Das sagt Bundestrainer Hansi Flick

Nach dem Rekord-Start mit bislang acht Siegen aus acht Spielen gegen meist überschaubar schwere Gegner steht für Hansi Flick und sein Team am Dienstag (20.45 Uhr, ARD) in Amsterdam gegen die Niederlande der erste echte Härtetest auf dem Programm. Kapitän Manuel Neuer wird wie Thomas Müller und Antonio Rüdiger in die Startelf zurückkehren, wie Flick ankündigte. Außerdem sprach der Bundestrainer über…

